Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma 'da gerçekleştirilen organizasyonda 53 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, Moğolistan 'dan Khaliun Byambasuren'i 9-6 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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