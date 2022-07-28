İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Şevval Çayır ve Tuba Demir, bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 49 kiloda mindere çıkan Şevval Çayır, Kazak Aiymgul Abylova'yı 13-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 57 kiloda Tuba Demir de Hint Liza Tomar'ı 7-0 yenerek bronz madalya kazandı.