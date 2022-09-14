Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

14.09.2022 20:20
Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen 2. CMAS Gençler ve Büyükler Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 4x150 metre bayrak yarışında Türkiye bronz madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen 2. CMAS Gençler ve Büyükler Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 4x150 metre bayrak yarışında Türkiye bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Viverone kentinde başlayan şampiyonada Mehmet Ali Uzunoğlu, Onur Şeker, Beril Ceren Öztürk ve Ece Ayça Karabulut'tan oluşan milli takım 4x150 metre bayrak yarışında mücadele etti.

Yarışı üçüncü sırada bitiren milli sporcular, bronz madalyanın sahibi oldu.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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