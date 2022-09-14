Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Viverone kentinde başlayan şampiyonada Mehmet Ali Uzunoğlu, Onur Şeker , Beril Ceren Öztürk ve Ece Ayça Karabulut'tan oluşan milli takım 4x150 metre bayrak yarışında mücadele etti.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

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