İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, takım müsabakalarında 6 madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da devam eden organizasyonun takım müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.
TBESF Okçuluk Milli Takımı, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak, Avrupa şampiyonaları tarihinde Türkiye adına bir ilke imza attı.
Madalya kazanan ay-yıldızlı ekipler şöyle:
Altın madalya:
W1 Erkek Takım (Yiğit Caner Aydın-Bahattin Hekimoğlu)
Makaralı Yay Kadın Çiftler Takım (Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz)
Klasik Yay Erkek Çiftler Takım (Yavuz Papağan-Sadık Savaş)
Gümüş madalya:
Klasik Yay Kadın Çiftler Takım (Merve Nur Eroğlu-Yağmur Şengül)
Bronz madalya:
Makaralı Yay Karışık Takım (Öznur Cüre-Bülent Korkmaz)
Klasik Yay Karışık Takım (Merve Nur Eroğlu-Yavuz Papağan)
Ayrıca W1 karışık takım kategorisinde Fatma Danabaş ile Yiğit Caner Aydın 4. sırayı alırken, makaralı yay erkeklerde Erdoğan Aygan-Bülent Korkmaz çifti 5. oldu.
Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası yarın yapılacak bireysel madalya müsabakalarıyla sona erecek. Milli okçular, 8 kategoride madalya mücadelesi verecek.
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