İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde Türk takımı altın madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde 4x50 metre 20 PTS Serbest Bayrak Takımı, altın madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Udine şehrine bağlı Lignano Sabbiadoro kasabasındaki organizasyonda milli sporcular yarıştı.
Umut Ünlü, Sevilay Öztürk, Esra Yüce ve Turgut Aslan Yaraman'dan oluşan 4x50 metre 20 PTS Serbest Bayrak Takımı, 02.52.79'luk derecesiyle altın madalya kazanarak Paris Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi.
Bireyselde açık yaş erkekler 50 metre sırtüstünde Umut Ünlü 50.41 ile bronz, açık yaş kadınlar 50 metre sırtüstünde Sevilay Öztürk 45.23'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
Esra Yüce, genç kadınlar 50 metre sırtüstünde 54.21 ile gümüş, Meryem Nur Tunuğ yine aynı branşta bronz, Turgut Aslan Yaraman, genç erkekler 400 metre serbestte gümüş madalya elde etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kelebek Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Play-off final serisinde Buzadam Spor Kulübü'nü 4-2 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ipini göğüsledi. Ligde ikinci olan Buzadam Spor Kulübü ve üçüncü olan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ise derece elde etti.
Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında tansiyon yükseldi. Maçı kazanan Fenerbahçe'nin sevinci, sahaya inen Trabzonsporlu taraftarlar tarafından kesildi. Taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara saldırdı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel, kendisine doğru koşan bir taraftara yumruk attı. Bu gergin anlar kameralara yansıdı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Eyüpspor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek puan farkını 8'e çıkardı. Sakaryaspor ise Altay'ı 2-0 mağlup etti. Puan durumu şu şekildedir: 1. Eyüpspor 64 puan, 2. Göztepe 56 puan, 3. Sakaryaspor 47 puan.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha içerisinde yaşanan olaylar büyük bir karışıklığa sebep oldu. Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçın sonrasında Trabzonspor taraftarları sahaya inerek Fenerbahçeli futbolcularla arbede yaşadı. Güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlandı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 3-2 mağlup oldu. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.
Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan maçta Fred'in 2 ve Michy Batshuayi'nin de tek golüyle 3-2 kazanarak puanını 79'a çıkardı. Fenerbahçe, son 19 maçta sadece beraberlikler yaşayarak Trabzonspor'u da mağlup etti.
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