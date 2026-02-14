İtalya\'da Galatasaray korkusu

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, 3 gol birden atarak mücadeleye damga vurdu.

İTALYA'DA MANŞETLERE ÇIKTI

Galatasaray bu görkemli galibiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar ile karşı karşıya gelecek Juventus'a gözdağı verdi. Bu zafer, İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı ve geniş bir biçimde ele alındı.

İşte İtalyan basınında yapılan o yorumlar:

"JUVENTUS'A UYARI GÖNDERDİ"

Football-Italia: ''Galatasaray'ın forveti İcardi, Juventus'a uyarı gönderdi: 'Hazırız'. Mauro Icardi, Galatasaray'ın Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1'lik farklı skorla mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak Juventus'a bir uyarı gönderdi. Arjantinli oyuncu, İstanbul ekibinin üstünlük kurduğu maçta hücum hattını otoriteyle yönetti ve rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından fırsatı değerlendirdi."

"JUVENTUS'A ICARDI'DEN MESAJ"

Tuttomercatoweb: ''Juventus'a Icardi'den mesaj! Galatasaray, 17 Şubat'ta Juventus'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı öncesinde mükemmel bir formda. Okan Buruk'un takımı, Türkiye Süper Ligi'nin 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek ligdeki liderliğini pekiştirdi. Juventus'un Ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü Mauro Icardi, ilk ve ikinci yarı arasında yarım saatten biraz fazla bir sürede hat-trick yaptı."

"SPALLETTI UYARILDI"

Tuttosport: ''Icardi hat-trick yaptı, Spalletti uyarıldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'ları öncesinde Juventus'a bir mesaj daha gönderdi . Avrupa'da son 16 turu için iki ayaklı eleme maçlarında Juventus'un rakibi olacak Türk ekibi, Türkiye Süper Ligi 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Ocak transfer döneminde Juventus ile adı anılan Mauro Icardi, hat-trick yaparak kilit rol oynadı."