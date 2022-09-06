Nilüferli Milli judocu Avrupa üçüncüsü oldu

İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Judo Şampiyonası'nda Görme Engelliler Erkek Judo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu olurken, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün milli sporcusu Yasin Çimciler de, 90 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, farklı spor branşlarında katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalara başarısıyla damga vurmaya devam ederken, Milli takımlarda yer alan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları da gururlandırıyor. Görme Engelliler Judo Milli Takımı'nda yer alan Nilüfer Belediyesi GESK sporcusu Yasin Çimciler, Avrupa'da Nilüfer'i ve Bursa'yı en iyi şekilde temsil etti. İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Judo Şampiyonası'na katılan Yasin Çimciler, rakiplerini mağlup ederek kürsüye çıktı. 90 kilogramda mücadele eden Yasin Çimciler, bronz madalyanın sahibi olarak Avrupa üçüncüsü unvanını elde etti.

Yasin Çimciler'in de yer aldığı Görme Engelliler Erkek Judo Milli Takımı da, Avrupa Şampiyonu olarak büyük sevinç oluşturdu. - BURSA