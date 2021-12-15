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İtalya Futbol Federasyonu, Suarez'in tartışmalı dil sınavına ilişkin dosyayı kapattı - Son Dakika

İtalya Futbol Federasyonu, Suarez'in tartışmalı dil sınavına ilişkin dosyayı kapattı

15.12.2021 13:47
İtalya Futbol Federasyonu, Suarez'in tartışmalı dil sınavına ilişkin dosyayı kapattı

İtalya Futbol Federasyonuna (FIGC) bağlı spor savcılığı, Uruguaylı golcü Luis Suarez'in geçen yıl İtalyan vatandaşlığına geçebilmek için Perugia Yabancılar Üniversitesi'nde aldığı tartışmalı dil sınavına ilişkin, kendisini transfer etmek isteyen Juventus kulübünün sportif...

İtalya Futbol Federasyonuna (FIGC) bağlı spor savcılığı, Uruguaylı golcü Luis Suarez'in geçen yıl İtalyan vatandaşlığına geçebilmek için Perugia Yabancılar Üniversitesi'nde aldığı tartışmalı dil sınavına ilişkin, kendisini transfer etmek isteyen Juventus kulübünün sportif açıdan cezalandırılmayacağına karar verdi.

FIGC'den yapılan açıklamada, federasyon spor savcısının, Uruguaylı golcünün 17 Eylül 2020'de Perugia'da aldığı tartışmalı dil sınavı meselesinde, Juventus'un sportif açıdan ceza almasını gerektirecek spor yasalarına aykırı bir davranışına dair herhangi bir kanıt bulamadığı ve bu nedenle dosyayı kapatarak rafa kaldırdığı belirtildi.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport da FIGC'nin siyah-beyazlı kulübe yönelik dosyayı kapattığı haberini, "Juventus'un sportif açıdan herhangi bir riski kalmadı" ifadeleriyle okuyucularına aktardı.

Diğer yandan, spor savcılığının, bu olaya müdahil olan Juventus'un o dönemki sportif direktörü Fabio Paratici başta olmak üzere yöneticilerle ilgili dosyaya ilişkin ise adli soruşturmayı sürdüren Perguia Cumhuriyet Savcılığı'ndan ek bilgiler istediği kaydedildi.

Suarez'in tartışmalı dil sınavı

2020-2021 sezonu öncesinde o dönem İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve adı İtalya'nın Juventus takımıyla anılan Uruguaylı Luis Suarez'in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Suarez, İtalyan vatandaşlığını, İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül 2020'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girmişti.

Suarez'in Barselona'dan özel uçakla Perugia'ya gelip, kısa sürede sınava girip kentten ayrılması ve ardından da geçer not aldığının açıklaması kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Perugia Cumhuriyet Savcılığı, temel düzeyde İtalyanca bilgisi olan Suarez'e sınavda çıkacak konuların önceden kendisine verildiği iddiaları nedeniyle sınavına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu dil sınavının soruşturmaya konu olmasından kısa süre sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adım atmamış, Uruguaylı golcü de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Perugia Cumhuriyet Savcılığı adli soruşturmayı devam ettirmiş, daha önce Juventus'tan bazı yetkililerin sınav sürecini hızlandırmak için Perugia Yabancılar Üniversitesi ile üst düzeyde temasa geçtiğini tespit etmişti.

Bu arada, Perugia Yabancılar Üniversitesi Rektörü Giuliana Grego Bolli ve diğer yetkililere 8 ay görevden uzaklaştırma cezası verilmiş, Rektör Bolli 14 Aralık 2020'de görevinden istifa etmişti.

Savcılık, bu yıl Haziran ayında, Suarez'e sınavdan geçmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle aralarında o dönemki rektör Bolli olmak üzere 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etmişti.

Juventus, Perugia, Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Futbol Federasyonu, Suarez'in tartışmalı dil sınavına ilişkin dosyayı kapattı - Son Dakika Spor


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