İtalya Maçına Hazırız

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın pota altı oyuncusu Tilbe Şenyürek, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin bitmediğini ve yarın İtalya ile oynanacak karşılaşmayı kazanarak yarı finale kalmak istediklerini söyledi.

Tilbe Şenyürek, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından İtalya maçına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

İtalya karşısında ellerinden geleni yapacaklarını ve en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını belirten Tilbe, "Yarı finale kalmak için çıkacağız. En son 8 yıl önce çeyrek final oynamıştık. 8 yıl önce olan olaylara baktık. O zaman spor tarihinde ne olmuş? Gerçekten ne olmuşsa bu yıl onlar oluyor. Yunanistan maçında da oldu. Mücadelemiz ve hazırlıklarımızın dışında böyle küçük olaylarla kendimizi motive ediyoruz. Bunlar, sporcuları motive eden küçük şeyler. Tabii ki basketbol oynanmadan kazanılmıyor. 8 yıl sonra tekrar çeyrek final oynamak zaten en büyük adımdı. Yarı final neden olmasın? Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Bu ülke, bu federasyon bunu hak ediyor. Çok hayal etmediğimiz acayip şeyler olmadığı sürece yapabileceğimize inanıyorum. İnşallah tekrardan yarı final oynarız." diye konuştu.

"Hedefler bitmedi"

Takım olarak gösterdikleri performansla gurur duyduğunu dile getiren milli basketbolcu, turnuvadaki hedeflerinin bitmediğini vurguladı.

Çeyrek final maçına hazır olduklarını kaydeden Tilbe Şenyürek, "Geldiğimiz ilk günden beri 'maç maç ilerleyeceğiz' dedik. 'Grubu geçtik, hedeflerimiz bitti' gibi bir şey hiç düşünmedik. Grup aşaması, geçilmesi gereken en önemli, en zorlu hedefti. Onu geçtik ama hedefler bitmedi. Çünkü biz buraya tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. İnanılmaz mücadele ettik. 40 dakika mücadele ettik ama bunun öncesi var. Kamp, soyunma odası, toplantılar, stres, ağlamalar... Hepsini mini bir 40 dakika içinde sizlere izletebiliyoruz. O yüzden çok mutluyum, arkadaşlarımla çok gurur duyuyorum. Kaybettiğimiz zaman da kendi basketbolumuzu oynuyoruz. Kaybetsek bile herkesi gururlandırarak kendi mücadelemizi veririz, rakibimizin elini sıkarız. Elimizden geleni yaptığımız için herkese mutlu bir şekilde televizyonlarını kapattırıp öyle döneriz ülkemize. Yarı final maçına bütün mücadelemizi vermek için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Psikolojik olarak da kendimizi turnuvaya hazırladık"

Milli takımın grup aşamasındaki sayı, şut ve ribaunt gibi birçok istatistikte üst sıralarda yer almasının, turnuvaya iyi hazırlandıklarını kanıtladığını belirten Tilbe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sadece takım olarak değil, çok psikolojik bir ülkeyiz. Çabuk demoralize oluyoruz. Önceden sayı yememiz, hata yapmamız ya da çok iyi savunma yapsak bile bir oyuncunun çok ekstra bir şut atması, bizi hemen düşürüyordu. Çok çabuk kırılıyorduk. Bazen çok iyi savunma yaptığında bile insanlar üçlük sokabiliyor. En iyi oyuncular burada. Basketbol olarak evet mücadele ediyoruz ama psikolojik olarak da kendimizi turnuvaya hazırladık. Demoralize olmamayı birbirimize öğrettik. Psikolojik olarak bu kırılma anlarını oynayabilmek için kendimizi odakladık. Bence başardığımızı da düşünüyorum. Çünkü daha önce hep düşüyorduk. 10 sayı geriye düşsek maç kopar giderdi. Sayı yediğimizde herkesin başları öne eğilirdi. Artık onları yapmıyoruz. Elbette sayı atacaklar. Çok iyi oyuncular. Buraları düzelttik. İşimize devam ediyoruz. Diğer pozisyona geçiyoruz. Bu şekilde pozisyon pozisyon maçı bitirmeye başladık. Psikolojik olarak da fiziksel olarak da belli ki hazırlanmışız. Bu da istatistiklerde görülen bir şey. Arkadaşlarımla aynı sayfada buluşabildiğimiz için çok mutluyum. Bazen birbirimizle gözlerimiz, vücut dilimiz konuşuyor. Arkadaşlarımla mücadelemizi devam ettireceğimize eminim. Bunlar da istatistiklere yansımış, o yüzden çok mutluyum."