İtalya Milli Takımı, 4,5 yıl sonra aynı kabusu yaşadı - Son Dakika
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İtalya Milli Takımı, 4,5 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

25.03.2022 11:50
İtalya Milli Takımı, 4,5 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek finallere katılma şansını yitiren İtalya, 4,5 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılamama kabusunu bu kez "Son Avrupa şampiyonu" unvanının sahibiyken yaşadı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek finallere katılma şansını yitiren İtalya, 4,5 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılamama kabusunu bu kez "Son Avrupa şampiyonu" unvanının sahibiyken yaşadı.

Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası'na katılmak için Avrupa elemeleri play-off turu C Yolu'nda Portekiz, Türkiye ve Kuzey Makedonya ile yer alan İtalya, büyük organizasyona yönelik hayallerini daha ilk maçtan başka baharlara erteledi.

Kuzey Makedonya'nın dün akşam son dakikalarda gelen golüne engel olamayarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden İtalya, üst üste 2. kez bu şoku yaşadı.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası için Kasım 2017'de İsveç ile play-off mücadelesi veren "Gök mavililer", ilk maçta 1-0 yenildiği rakibiyle rövanş mücadelesinde golsüz berabere kalarak elenmişti.

Kupayı daha önce 1934, 1938, 1982 ve son olarak 2006 yılında 4 kez kazanma başarısı gösteren İtalya, o dönem bir ilke imza atarak 60 yıl sonra 2018'de futbolseverlere "Gök mavililer"in olmadığı bir Dünya Kupası izletmişti.

İtalya Milli Takımı, dün de Kuzey Makedonya'ya yenilerek 2018'in ardından 2022 FIFA Dünya Kupası'nı pas geçmiş oldu ve 4,5 yıl sonra aynı kabusu yeniden gördü.

Ülkede, Katar 2022'ye gidemeyecek olmanın oluşturduğu hayal kırıklığını derinleştiren unsur ise "Gök mavilililer"in bundan yaklaşık 9 ay önce Wembley'de Avrupa şampiyonu olmasından kaynaklandı.

İtalya, Avrupa şampiyonluğuna ulaştıktan sonra düzenlenen ilk Dünya Kupası'na katılamayan 4. takım oldu.

Çekoslovakya 1978'deki, Danimarka 1994'teki ve Yunanistan da 2006'daki Dünya Kupası'na Avrupa şampiyonu olmalarına karşın elemeleri geçemeyerek gidememişti.

1930 yılından bu yana düzenlenen futbolun en üst düzey organizasyonuna daha önce 1930'da gitmeyen, 1958'de elemelerde elenen, 2018'de play-off'ta İsveç'e takılan "Gök mavililer", dün de Kuzey Makedonya'yı geçemeyince üst üste 2'nci, toplamda 4'üncü kez bu büyük turnuvanın dışında kaldı.

İtalya Milli Takımı, son olarak Brezilya'nın ev sahibi olduğu 2014 FIFA Dünya Kupası'na katılmış, o organizasyonda da İngiltere, Uruguay ve Kosta Rika ile yer aldığı D Grubu'nu 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada noktalayarak kupaya grup aşamasında veda etmişti.

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Dünya Kupası, Makedonya, Play Off, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Milli Takımı, 4,5 yıl sonra aynı kabusu yaşadı - Son Dakika


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