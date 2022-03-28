İtalya Milli Takımı Konya'da - Son Dakika

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- İtalya Milli Takımı Konya'da

KONYA - İtalya A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçı için Konya'ya geldi.

İtalya A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Kuzey Makedonya'ya elenmesinin ardından kamp yaptığı Floransa'dan özel uçakla Türkiye ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacağı hazırlık maçı için Konya'ya geldi. Teknik Direktör Roberto Mancini'nin de aralarında bulunduğu kafile havalimanına indikten sonra maçın oynanacağı stadyuma geçti. Statta kısa bir yürüyüş yapan kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.