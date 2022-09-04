Ahmet Nakkaş dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda, Ahmet Nakkaş, 100 metre serbest mesafesinde 57.66'lık derecesiyle 60-64 yaş kategorisinde, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
- Ankara
Kaynak: DHA
İtalya, Roma, Spor, Son Dakika
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