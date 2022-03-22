İtalya ve Arjantin, Finalissima'da karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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İtalya ve Arjantin, Finalissima'da karşı karşıya gelecek

22.03.2022 17:43
İtalya ve Arjantin, Finalissima'da karşı karşıya gelecek

UEFA EURO 2020 şampiyonu İtalya ve CONMEBOL Copa America 2021 şampiyonu Arjantin, Finalissima'yı kazanmak için mücadele edecek.

UEFA EURO 2020 şampiyonu İtalya ve CONMEBOL Copa America 2021 şampiyonu Arjantin, Finalissima'yı kazanmak için mücadele edecek.

UEFA ve CONMEBOL iş birliği ile organize edilecek olan Finalissima'da Avrupa ve Güney Amerika'nın şampiyonları karşı karşıya gelecek. Yapılan açıklamaya göre, maç 1 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Dev finale Londra'daki Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak. Maç biletleri 24 Mart Perşembe günü saat 14.00'te satışa çıkacak.

ARJANTİN 1993'TE KAZANDI, İTALYA HİÇ KAZANAMADI

1985 ve 1993 yılları arasında Artemio Franchi Kupası olarak düzenlenen organizasyon, 29 yıllık aranın ardından UEFA ve CONMEBOL şampiyonlarını, Finalissima ismiyle yeniden bir araya getirecek. Diego Maradona'lı Arjantin, bu kupayı Danimarka'ya karşı 1993 yılında penaltı atışları sonucunda kazanırken, İtalya bu kupayı hiç kazanamadı.


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Güney Amerika, Arjantin, İtalya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İtalya ve Arjantin, Finalissima'da karşı karşıya gelecek - Son Dakika


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