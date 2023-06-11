İtalyan Basını: Hakan final gecesinde gölgede kaldı - Son Dakika
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İtalyan Basını: Hakan final gecesinde gölgede kaldı

11.06.2023 15:04

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye 1-0 mağlup olarak kupaya veda eden Inter, ülke basınında geniş yer buldu. Takımın performansından memnun olan İtalyanlar, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun performansının ise gölgede kaldığını belirten manşetler attı.

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Inter'in performansı İtalyan basınının manşetlerine de yansıdı.

İşte İtalyan basınında yer alan bazı gazete manşetleri;

"CİTY'Yİ SALLADI"

İtalyan takımının performansıyla Manchester City'yi salladığını yazan haberde, Federico Dimarco'nun üst direkten dönen pozisyonu, Lautaro Martinez ile Romelu Lukaku'nun kaçırdıkları gol fırsatlarının ardından finalin gözyaşı ile bittiği kaydedildi.

"GÖLGEDE KALDI"

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da tekniğini göstermek için az zamanı olduğunu, sahada az boşluk bulabildiğini "orta sahada biraz gölgede kaldığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

"BAŞI DİK AYRILDI"

Gazetenin maçla ilgili haberlerinde, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan, nedeniyle Türk futbolseverlerin de İtalyan ekibini desteklediği, bu şekilde "İstanbul'da geceye hakim rengin mavi-siyah" olduğu kaydedildi. La Stampa gazetesi de Inter'in dün akşamki performansıyla yenilmesine rağmen İstanbul'dan başı dik şekilde ayrıldığı yorumunu yaptı.

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