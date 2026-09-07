İtalyan basını Türkiye'nin Avrupa şampiyonluğunu 'üçleme hayali suya düştü' diye yorumladı - Son Dakika
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İtalyan basını Türkiye'nin Avrupa şampiyonluğunu 'üçleme hayali suya düştü' diye yorumladı

İtalyan basını Türkiye\'nin Avrupa şampiyonluğunu \'üçleme hayali suya düştü\' diye yorumladı
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Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı tiebreak'te yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. İtalyan gazeteleri, İtalya'nın Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarını birden alma hayalinin Türkiye karşısında sona erdiğini yazdı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının 6 Eylül Pazar akşamı oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı alt etmesi bu ülkede hayal kırıklığı yarattı. İtalya bu maçı alsaydı, Sovyetler Birliği'nden sonra Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının üçünü de elde eden ilk ülke olacaktı.Corriere della Sera gazetesi final maçıyla ilgili haberinde "Sadece Sovyetler Birliği'nin iki kez başardığı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonası üçlüsünü tekrarlama hayali kuran İtalyan takımının serüveni, tarihe geçmelerine ramak kala sona erdi" dedi.2024'te Olimpiyat şampiyonu, 2025'te dünya şampiyonu ve dünkü skorla 2026'da Avrupa ikincisi olan İtalyan ekibin Pazar günkü maçta kıyasıya mücadele ettiğini ancak "inişli çıkışlı, zorlu maçı" Türkiye karşısında kaybettiğini vurguladı ve şöyle devam etti: "İtalya ilk ve üçüncü setlerde kıyasıya mücadele ederken, ikinci sette Santarelli'nin takımının geri dönüşüne ve dördüncü sette ve tiebreak'te Türkiye'nin daha sakin oyununa yenik düştü… Türkiye, kritik anlarda daha agresifti, İtalya ise son topa kadar mücadele etti. Ancak sonunda pes etmek zorunda kaldılar ve artık alışkın olmadıkları bir şekilde kazananları alkışladılar."La Repubblica gazetesi de "Uzun süre baskın olduğu bir arenayı böyle terk etmek ve sihir yaratan bir koçun takımının eksik olan tek büyük kupayı kaybetmesini izlemek çok acı verici" yorumunu yaptı.La Gazzetta dello Sport baş sayfasından "Üçlü yok, altın Türkiye'ye. Bu can acıtıyor" diye yazdı. Haberde, "Türkiye, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İstanbul'da İtalya, heyecanlı ve gergin geçen, her iki takımın da iniş çıkışlarla oynadığı maçın sonunda tiebreak'te 2-3 mağlup oldu" denildi.Gazete, İtalyan ekibin maçın büyük bölümünde oyuna hakim olduğunu ancak, fırsatları değerlendiremediklerini yazdı. "Özellikle ikinci setteki üstünlüklerini, bazı riskli kararlar nedeniyle kaybettiler" dedi."Santarelli'nin takımı, Türkiye'nin Milletler Ligi'ni de kazandığı bir yazın sonunda Avrupa şampiyonluğunu teyit etti" diye yazdı.

'Vargas olağanüstü'Corriere dello Sport da çok çetin bir mücadele yaşanan maçın ilk kısımlarında İtalya'nın daha fazlasını yapabileceği izlenimini verdiğini ancak final setinin "olağanüstü Vargas liderliğinde" belirleyici olduğunu belirtti."Türkiye'ye karşı alınan yenilgi, İtalya'nın üç büyük uluslararası organizasyondaki olağanüstü serisini de sekteye uğrattı" diyen gazete, İtalyanların Olimpiyatlar, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndaki son yenilgisinin, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya karşı oynanan bronz madalya maçına kadar uzandığını hatırlattı.Tuttosport da baş sayfasında, İtalya takımının üç büyük kupayı kazanmaya bir adım kala durduğunu vurguladı."İstanbul'daki final, beklentileri sonuna kadar karşıladı. Bir yanda Olimpiyat ve Dünya şampiyonu İtalya, diğer yanda son Avrupa şampiyonu, üç yıl önceki zaferini kendi seyircisi önünde savunmaya kararlı Türkiye. Bundan yoğun bir mücadele doğdu" dedi."İstanbul'un ateşli atmosferinde geçen yoğun maçın sonunda İtalya, Türkiye karşısında tiebreak'te pes etti" diye yazdı.Kamu yayıncısı Rai'nin spor sitesinde "İtalya'nın hayali yıkıldı, Vargas çelik gibi, Türkiye finali kazandı" başlığı yer aldı. "İtalya beşinci sette pes etti: Türkiye altın madalyayı kazandı. İtalya çok istikrarsızdı, birinci ve üçüncü setlerde gerçekten baskındı ancak dördüncü setten itibaren sakinliğini kaybetti ve çok fazla hata yaptı" denildi.Rai de "Böylece, üçleme hayali suya düştü. ve Olimpiyatlara direkt geçiş de" diye vurguladı.

Kaynak: BBC

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalyan basını Türkiye'nin Avrupa şampiyonluğunu 'üçleme hayali suya düştü' diye yorumladı - Son Dakika

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