Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim - Son Dakika
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Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim

11.09.2022 17:00
Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim

İtalya'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, 17 yıllık eşi Ilary Blasi'nin kendisini nasıl aldattığını anlattı. Yaşadıkları yüzünden depresyona girdiğini söyleyen Totti, "Ilary'nin telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok eskiye dayanıyordu. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım" şeklinde konuştu.

Roma ve İtalya Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, eşi taraftarından uğradığı ihanetin iç yüzünü anlattı. Yaşananlardan sonra depresyona girdiğini belirten Totti, çok büyük acılar çektiğini ifade etti.

"UYKUSUZ GECELER GEÇİRDİM"

Corriere Della Sera'ya konuşan Totti, "Geçen yıl Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. 'İmkansız' dedim. Ilary'nin telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok eskiye dayanıyordu. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Depresyona girdim. Uykusuz geceler geçirdim. Artık ben, ben değildim" dedi.

Totti'nin açıklamaları şöyle:

"DEPRESYONA GİRDİM"

Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu.

'Köpek gibi acı çektim' diyen Totti eşinin ihanetinin iç yüzünü anlattı: Ben, ben değildim

"HEM O ADAM VARMIŞ, HEM DE BAŞKALARI"

Aldatıldığımı öğrendiğim o ilk günlerde sesimi çıkarmadım. Hala ailemi kurtarabileceğimi düşünüyordum. Bir noktada dayanamadım ve Ilary'e diğer adamı sordum. İnkar etti, tanımadığını söyledi. Sonra bildiğimi fark etti. Bana sadece kahve içmek için görüştüğünü söyledi. Fark ettim ki Mart 2021'de tanışmışlar. Hem o adam varmış, hem de başkaları..."

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Son Dakika Spor Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim - Son Dakika
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