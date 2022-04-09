İttifak Holding Konyaspor: 2-1 - Son Dakika
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İttifak Holding Konyaspor: 2-1

09.04.2022 18:16
İttifak Holding Konyaspor: 2-1

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf BozdoğanÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (Dk. 76 Tarık) - Holmen, Ponck, Gökhan (Dk. 85 Cemali), Eren, Baiano, Fernandes, Boyd, Sabo (Dk. 45 Boldrin), Bolasie (Dk. 63 Umar), Cisse (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (Dk. 76 Tarık) - Holmen, Ponck, Gökhan (Dk. 85 Cemali), Eren, Baiano, Fernandes, Boyd, Sabo (Dk. 45 Boldrin), Bolasie (Dk. 63 Umar), Cisse (Dk. 63 Pohjanpalo)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Adil, Abdülkerim, Skubic (Dk. 83 Rahmanovic), Guılherme, Oğulcan (Dk. 76 Ahmed Hassan), Hadziahmetovic, Amilton, Endri (Dk. 60 Soner), Bytyqi (Dk. 76 Michalak), CikalleshiGOLLER: Dk. 43 Bolasie, Dk. 77 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) - Dk. 26 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 69 Amilton, Dk. 90+6 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)SARI KARTLAR: Holmen, Sabo, Gedson (Çaykur Rizespor) - İlhan Palut (TD), Amilton (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

23'üncü dakikada Gedson'un orta sahadan ceza sahasına gönderdiği topa Cisse gelişine vurdu. Top üstten auta çıktı.26'ncı dakikada ceza sahası içerisinde Skubic'in sağ çaprazdan gönderdiği top, kaleci Gökhan'dan sekti. Bytyqi, önüne düşen topu ağlarla buluşturdu: 0-1.37'nci dakikada Gedson'dan aldığı pası Boyd, ceza sahası dışından kaleye gönderdi, top üstten auta çıktı.43'üncü dakikada sağ kanattan Gedson'un kullandığı kornerde, ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde Ponck"un indirdiği topa, Bolasie vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-1.51'inci dakikada Bolasie'nin ceza sahasında yerden gönderdiği top, savunmaya çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Gol geçersiz sayıldı.77'nci dakikada Boyd'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan vurduğu topu, Pohjanpalo kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.90+2'nci dakikada Umar'ın sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa, Pohjanpalo vurdu. Top kalenin solundan kornere gitti.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.


- Rize
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

İttifak Holding, Konyaspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor: 2-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor: 2-1 - Son Dakika
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