İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

21.05.2022 19:05
İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Ismael'den 3 zorunlu değişiklikOğuzhan Özyakup'a pankartGüven Yalçın'a dalya plaketiPalut'tan 6 değişiklikAbdülkerim Bardakçı ve Skubic kadroda yokOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Ismael'den 3 zorunlu değişiklik

Oğuzhan Özyakup'a pankart

Güven Yalçın'a dalya plaketiPalut'tan 6 değişiklikAbdülkerim Bardakçı ve Skubic kadroda yokOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Saka'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Mustafa Sönmez üstlendi.Son maçlar öncesinde hedefi olmayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerie Ismael, 3 zorunlu değişikliğe gitti. Fransız teknik adam, kırmızı kart cezalıları Josef ve Rosier'in yerine Can Bozdoğan ve Kenan Karaman'a, sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Welinton'un yerine ise Necip Uysal'a görev verdi.Eldivenleri genç file bekçisi Emre Bilgin'e emanet eden Ismael, savunma üçlüsünü Necip Uysal, Serdar Saatçı ve Montero'dan oluşturdu. Fransız teknik adam, orta 4'lüde Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan ve Umut Meraş'ı sahaya sürdü. İsmael'in hücumdaki 3'lüsü ise Ghezzal, N'Koudou ve Larin oldu.OĞUZHAN ÖZYAKUP'A PANKARTÖte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcu Oğuzhan Özyakup'a da veda etti. 10 sezondur Beşiktaş formasını terleten ve siyah-beyazlı formayla 3 şampiyonluk yaşayan Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi beklenmiyor. Konyaspor maçı öncesinde de Beşiktaşlı taraftarlar, sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup için hazırladıkları pankartı kale arkası tribününe astı. Oğuzhan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartta 'Maestro' yazısı yer aldı.GÜVEN YALÇIN'A PLAKETSiyah-beyazlı ekipte, karşılaşma öncesinde dalya diyen Güven Yalçın'a plaket takdim edildi. Beşiktaş'ta 4'üncü sezonunu geçiren 23 yaşındaki futbolcu iki hafta önce iç sahada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 100'üncü kez forma giymişti. Beşiktaş forması altında dalya diyen Güven Yalçın'a karşılaşma öncesinde sportif direktör Ceyhun Kazancı tarafından plaket verildi.İLHAN PALUT'TAN 6 DEĞİŞİKLİKİttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz hafta iç sahada 3-1 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti. Palut; Skubic'in yerine Barış Başdaş, Musa Çağıran'ın yerine Uğurcan Yazgılı, Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Adil Demirbağ, Oğulcan'ın yerine Soner, Çekici'nin yerine Rahmanovic, Bytyqi'nin yerine ise Amilton'a forma şansı verdi.Konyaspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Sehic, Barış, Adil, Uğurcan, Guilherme, Rahmanovic, Soner, Amilton, Hadziahmetovic, Michalak, Cikalleshi."ABDÜLKERİM BARDAKCI VE SKUBİC KADRODA YOKKonyaspor'da savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş karşısında sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldı. Konyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatlerin üstüne çeken 27 yaşındaki stoper, bu sezon 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla büyük takımların transfer listesinde yer alıyor.

Öte yandan uzun yıllardır Konyaspor'da forma giyen Skubic de Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi. İç sahada oynanan Hatayspor maçında taraftarlar ve takım arkadaşlarına veda eden Sloven oyuncu, Beşiktaş maçının kafilesine dahil edilmedi.


YORUMLAR
500
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş ile Konyaspor 42. maça çıkıyor Beşiktaş ile Konyaspor 42. maça çıkıyor
Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 19:17:28. #1.12#
SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement