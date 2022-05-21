İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Ismael'den 3 zorunlu değişiklik

Oğuzhan Özyakup'a pankart

Öte yandan uzun yıllardır Konyaspor'da forma giyen Skubic de Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi. İç sahada oynanan Hatayspor maçında taraftarlar ve takım arkadaşlarına veda eden Sloven oyuncu, Beşiktaş maçının kafilesine dahil edilmedi.