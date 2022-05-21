İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Ismael'den 3 zorunlu değişiklik
Oğuzhan Özyakup'a pankartGüven Yalçın'a dalya plaketiPalut'tan 6 değişiklikAbdülkerim Bardakçı ve Skubic kadroda yokOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Saka'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Mustafa Sönmez üstlendi.Son maçlar öncesinde hedefi olmayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerie Ismael, 3 zorunlu değişikliğe gitti. Fransız teknik adam, kırmızı kart cezalıları Josef ve Rosier'in yerine Can Bozdoğan ve Kenan Karaman'a, sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Welinton'un yerine ise Necip Uysal'a görev verdi.Eldivenleri genç file bekçisi Emre Bilgin'e emanet eden Ismael, savunma üçlüsünü Necip Uysal, Serdar Saatçı ve Montero'dan oluşturdu. Fransız teknik adam, orta 4'lüde Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan ve Umut Meraş'ı sahaya sürdü. İsmael'in hücumdaki 3'lüsü ise Ghezzal, N'Koudou ve Larin oldu.OĞUZHAN ÖZYAKUP'A PANKARTÖte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcu Oğuzhan Özyakup'a da veda etti. 10 sezondur Beşiktaş formasını terleten ve siyah-beyazlı formayla 3 şampiyonluk yaşayan Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi beklenmiyor. Konyaspor maçı öncesinde de Beşiktaşlı taraftarlar, sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup için hazırladıkları pankartı kale arkası tribününe astı. Oğuzhan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartta 'Maestro' yazısı yer aldı.GÜVEN YALÇIN'A PLAKETSiyah-beyazlı ekipte, karşılaşma öncesinde dalya diyen Güven Yalçın'a plaket takdim edildi. Beşiktaş'ta 4'üncü sezonunu geçiren 23 yaşındaki futbolcu iki hafta önce iç sahada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 100'üncü kez forma giymişti. Beşiktaş forması altında dalya diyen Güven Yalçın'a karşılaşma öncesinde sportif direktör Ceyhun Kazancı tarafından plaket verildi.İLHAN PALUT'TAN 6 DEĞİŞİKLİKİttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz hafta iç sahada 3-1 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti. Palut; Skubic'in yerine Barış Başdaş, Musa Çağıran'ın yerine Uğurcan Yazgılı, Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Adil Demirbağ, Oğulcan'ın yerine Soner, Çekici'nin yerine Rahmanovic, Bytyqi'nin yerine ise Amilton'a forma şansı verdi.Konyaspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Sehic, Barış, Adil, Uğurcan, Guilherme, Rahmanovic, Soner, Amilton, Hadziahmetovic, Michalak, Cikalleshi."ABDÜLKERİM BARDAKCI VE SKUBİC KADRODA YOKKonyaspor'da savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş karşısında sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldı. Konyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatlerin üstüne çeken 27 yaşındaki stoper, bu sezon 5 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla büyük takımların transfer listesinde yer alıyor.
Öte yandan uzun yıllardır Konyaspor'da forma giyen Skubic de Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi. İç sahada oynanan Hatayspor maçında taraftarlar ve takım arkadaşlarına veda eden Sloven oyuncu, Beşiktaş maçının kafilesine dahil edilmedi.
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