İzeltaş Motosurf Şampiyonası Başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ilk gün etap yarışları tamamlandı.
Şifne Plajı'ndaki organizasyonda 19 ülkeden 93 yarışmacı, 7 kategoride yarıştı.
Etap yarışlarında 16 Türk sporcu da farklı kategorilerde yer aldı.
Hava koşulları nedeniyle master erkekler ve master kadınlar kategorilerinin 3. yarışları yarına ertelendi.
Şampiyonanın final etabı yarın gerçekleştirilecek.
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