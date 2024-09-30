İzlanda-Türkiye Maçı Biletleri Satışta

Spor

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

İzlanda maçının genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak.

İzlanda-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 2 bin 250 lira olarak belirlendi.