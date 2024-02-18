Galatasaray, Ankaragücü'ne 2 dakikada 2 gol attı - Son Dakika
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Galatasaray, Ankaragücü'ne 2 dakikada 2 gol attı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Kerem Demirbay'ın ve 14. dakikada Davinson Sanchez'in attığı gollerle maçta 2-0 öne geçti.

18.02.2024 19:33  Güncelleme: 09:18
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 2 dakikada 2 gol attı.

ALI SOWE ATTI AMA OFSAYT

12. dakikada Ankaragücü golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. Mujakic'in pasında savunma arkasına sarkan Ali Sowe ceza sahasına girdi ve topu ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

ASLAN'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL

Mücadeleye fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Kerem Demirbay'ın ve 14. dakikada Davinson Sanchez'in attığı gollerle maçta 2-0 öne geçti.

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Galatasaray, Ankaragücü\'ne 2 dakikada 2 gol attı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (6)

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SON DAKİKA: Galatasaray, Ankaragücü'ne 2 dakikada 2 gol attı - Son Dakika
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