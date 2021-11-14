İzmir BŞB Avrupa'da avantajı kaptı
14.11.2021 12:33
AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası üçüncü tur ilk maçında Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD'ı evinde 28-22 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 20 Kasım Cumartesi günü oynanacak rövanş öncesi avataj yakaladı.
AVRUPA Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası üçüncü tur ilk maçında Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD'ı evinde 28-22 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 20 Kasım Cumartesi günü oynanacak rövanş öncesi avataj yakaladı. Rakibi karşısında 6 gol farkla kazanan İzmir BŞB turun kapısını aralarken, Portekiz'de her türlü galibiyet, beraberlik ve 6 gol altından alınacak her yenilgi temsilcimizin yola devam etmesini sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Atlas Okyanusu açıklarında yer alan Portekiz'in Maderia Adası'na gitmek için hafta içinde 3 bin 996 kilometre yol katedecek. Aktarmalı olarak yorucu bir seyahat yapacak kafile çarşamba gününden yola çıkacak.
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