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İzmir Büyükşehir Belediyespor - Madeira Andebol: 28-22 - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyespor - Madeira Andebol: 28-22

13.11.2021 19:11
İzmir Büyükşehir Belediyespor - Madeira Andebol: 28-22

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda (EHF European Cup) üçüncü tur ilk maçında Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD'ı 28-22 yendi ve rövanş maçı öncesinde skor avantajı yakaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda (EHF European Cup) üçüncü tur ilk maçında Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD'ı 28-22 yendi ve rövanş maçı öncesinde skor avantajı yakaladı. Maçı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, İZVAK Başkanı Ali Erten, Göztepe Kulübü Başkan Vekili ve İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman tribünden takip etti. Karşılaşmayı Kosova Federasyonu'ndan Eshref Beqiri, Ilir Krasniqi ikilisi yönetirken, İzmirliler maça yoğun ilgi gösterdi.

Maça iyi başlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yasemin Özgür ile ilk golü buldu. Sibel Kıcıroğlu, Tamara ve Gülsüm Bedel ile Portekiz temsilcisi Madeira Andebol SAD'a karşı farkı arttıran mavi-beyazlılar ilk 15 dakikayı 7-5 üstün, devreyi de 3 sayı farkla 14-11 galip tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da farkı koruyan kadın hentbolcular, 45'inci dakikayı 21-18 önde tamamladı. Maçın geri kalan dakikalarında Anca Rombescu gösterdiği iyi performansla öne çıktı. İzmir temsilcisi salondan 28-22 galip ayrılırken, 20 Kasım'da Portekiz'de oynanacak rövanş maçı öncesi skor avantajı yakalamış oldu. Temsilcimizde Yeliz Özel 9 sayı, Sibel Kıcıroğlu 5, Tamara Bokaric 4, Gülsüm Bedel 4, Anastasiia Savaş 2, Ece Sözmen 2, Yasemin Özgür 1 ve Burcu Dindar 1 sayı kaydetti.


İzmir Büyükşehir Belediyespor - Madeira Andebol: 28-22
İzmir Büyükşehir Belediyespor - Madeira Andebol: 28-22
İzmir Büyükşehir Belediyespor - Madeira Andebol: 28-22
İzmir Büyükşehir Belediyespor - Madeira Andebol: 28-22
İzmir Büyükşehir Belediyespor - Madeira Andebol: 28-22

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyespor - Madeira Andebol: 28-22 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyespor - Madeira Andebol: 28-22 - Son Dakika
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