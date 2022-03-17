İzmir Büyükşehir'den kulüplere 30 milyon TL can suyu - Son Dakika

KORONAVİRÜS pandemisi döneminde İzmir'in futbol liglerindeki köklü kulüplerine geçen 2 yılda 28 milyon TL'lik destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl katkı miktarını 30 milyon TL'ye çıkardı. Pandemi şartlarında son iki yılda İzmir'in tanıtımına yönelik reklamlar karşılığında İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki kulüplere büyük destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde katkıyı büyük oranda artırdı.

Kulüp temsilcileriyle toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İZVAK Başkanı Ali Erten, Göztepe ve İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya, İZVAK Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Menemen spor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Bucaspor 1928 Asbaşkanı Mehmet Sevinç, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bergama Belediyespor Başkan Vekili Şerif Topal ve İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu katıldı.

İzmir kulüplerinin son iki sezonda kentin tanıtımında önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'i sadece ülkemizin değil Avrupa'nın spor ve gençlik kenti yapma misyonunu çok önemsiyorum. Maratonİzmir başta olmak üzere düzenlediğimiz uluslararası, ulusal ve yerel organizasyonlar ile bir rotaya oturduk. İzmir özellikle plaj ve su sporlarında artık merkez konumuna yükseldi. Sadece spor değil tarım, sanat ve kültürde de İzmir farkını ortaya koyan projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Şimdi de İZVAK, kulüplerimiz ve İzmir'de sporla ilgili faaliyet gösteren ilgili tüm kurum ve STK'lar ile el ele verip kentimizin spor politikasını belirleyeceğiz. Sporun kılcal damarları olan amatör spor kulüplerimize olan desteğimizi de artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.SOYER'E TEŞEKKÜRİZVAK Başkanı Ali Erten, Başkan Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "Kulüplerimiz, zorlu pandemi döneminin getirdiği ağır ekonomik koşullarda olağanüstü bir mücadele veriyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyemizin sağlayacağı 30 milyon TL'lik reklam desteği, onbinlerce çocuğumuza ve gencimize spor yaptırarak toplumsal görevlerini eksiksiz yerine getiren kulüplerimiz için çok değerli. Belediyemize, Başkanımız Tunç Soyer ve tüm ekibine, destek veren herkese teşekkür ederiz. Kulüplerimiz, İZVAK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortak hareket ederek hazırladığımız eylem planı ile şehrimizin tanıtımına katkıda bulunacağız" dedi.LİGLERE GÖRE DAĞILIM

İZVAK çatısı altındaki kulüplerin önceki yıllarda yaptıkları anlaşma gereği profesyonel futbol şubeleri olan kulüpler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek reklam desteğini bulundukları liglere göre paylaşacak. Destekten aslan payını Süper Lig'deki İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay alacak. İki kulüp, 30 milyon TL'lik reklam desteğinden 7.7'şer milyon TL alacak. Spor Toto 1'inci Lig'deki Altınordu ve Menemenspor, 3.8'er milyon TL, 2'nci Lig'deki Bucaspor 1928, yaklaşık 3 milyon TL, 3'üncü Lig'deki Karşıyaka ve Bergama Belediyespor da yaklaşık 2 milyon TL alacak.

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