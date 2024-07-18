İzmir Celal Atik Yüzme Havuzu, milli takımların tercihi haline geldi

Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yenilediği Celal Atik Yüzme Havuzu sportif faaliyetler için merkez haline geldi.

Geçen yıl 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası ve Ukrayna'dan sutopu takımının antrenman için kullandığı havuz, bu yıl A Milli Kadın Sutopu takımından sonra U19 ve U18 Kadın Sutopu Milli Takımını da ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Antrenörü Soykan Üstünkar, yaptığı açıklamada Celal Atik Yüzme Havuzu'nun farklı yaş gruplarında Türkiye şampiyonalarına da ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Son yıllarda cazibe merkezi haline gelen Celal Atik Yüzme Havuzu, tüm ekiplerin ilk tercihi olmaya başladı. İzmir'in iklim şartlarının uygun olması, antrenman tesislerinin uygunluğu milli takımlar içinde önemli bir seçim haline geliyor." ifadelerini kullandı.