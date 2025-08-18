İzmir Çoruhlu FK Altyapı Yapılanmasına Gidiyor - Son Dakika
İzmir Çoruhlu FK Altyapı Yapılanmasına Gidiyor

İzmir Çoruhlu FK Altyapı Yapılanmasına Gidiyor
18.08.2025 12:41
Çoruhlu FK, altyapı için Hüseyin Toydemir'i atadı, futbol akademisini yeniden kuruyor.

KULÜBÜ devretme veya İzmirspor'la birleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca teknik direktörlük görevine Engin Dursun'u getirip transfere yönelen İzmir Çoruhlu FK, altyapıda yapılanmaya gitti. Daha önce kulüp merkezi Bergama'dan İzmir'e taşınırken Bergama'da bırakılan altyapıda faaliyetler tekrar başladı. Çoruhlu FK'da altyapı sorumluluğu görevine Hüseyin Toydemir getirildi. Futbol akademisini kurumsal bir yapıyla tekrar İzmir'de faaliyete geçirecek Çoruhlu FK'nın tüm yaş kategorilerinde liglere katılacağı açıklandı.

Kaynak: DHA

Bergama, Futbol, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Çoruhlu FK Altyapı Yapılanmasına Gidiyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İzmir Çoruhlu FK Altyapı Yapılanmasına Gidiyor - Son Dakika
