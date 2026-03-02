İzmir Çoruhlu FK Başkanı'ndan Bahis Soruşturması Çağrısı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu FK'nın Başkanı Ahmet Çoruhlu, bu sezon Türk futbolunda yaşanan bahis soruşturması nedeniyle gruplarda iki takımın küme düşürülmesi ve iki takımın bir üst lige çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuda çağrıda bulunan Başkan Çoruhlu, "Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler ve özellikle takımımızdan 22 kişinin bahis gerekçesiyle futbol faaliyetlerinden men edilmesi süreci, liglerin sportif bütünlüğünü derinden sarsmıştır. Sürecin yönetiliş biçimi, zamanlaması ve sonuçları ciddi tartışmalara yol açmıştır. Alınan kararların mevcut sezon devam ederken bu şekilde uygulanması, puan tablosuna doğrudan etki etmiş ve bazı kulüpleri telafisi güç bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmıştır" dedi.

'HİÇ KİMSE TEMİZ FUTBOL İLKESİNE KARŞI DEĞİLDİR'

Temiz futbol ilkesine kimsenin karşı olmadığını söyleyen Ahmet Çoruhlu, "Hiç kimse temiz futbol ilkesine karşı değildir. Ancak adalet, herkese eşit ve zamanında uygulanmadığı sürece adalet değildir. Sezonun kritik aşamalarında yapılan bu müdahaleler, aynı şartlarda mücadele etmeyen takımların oluşmasına neden olmuş; rekabet dengesi bozulmuştur. Bu sezon olağanüstü bir sezon haline gelmiştir. Bu şartlar altında klasik statü uygulamak, adil değildir. Federasyonun acilen ve gecikmeksizin karar alarak gruplardan iki takımın düşmesi ve iki takımın bir üst lige çıkarılması yönünde düzenlemeye gitmesi zorunludur. Aksi takdirde yaşanacak hak kayıplarının sorumluluğu tamamen bu kararı almayan iradeye ait olacaktır. Kulüplerin emeği masa başı süreçlerin gölgesinde heba edilemez. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, gerekli tüm hukuki ve idari girişimleri yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz. Türk futbolunda adalet tesis edilene kadar susmayacağız" ifadelerini kullandı.