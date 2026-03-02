İzmir Çoruhlu FK Başkanı'ndan Bahis Soruşturması Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Çoruhlu FK Başkanı'ndan Bahis Soruşturması Çağrısı

02.03.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Çoruhlu, bahis soruşturması nedeniyle ligde adalet talep etti ve düşme çıkarma çağrısı yaptı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu FK'nın Başkanı Ahmet Çoruhlu, bu sezon Türk futbolunda yaşanan bahis soruşturması nedeniyle gruplarda iki takımın küme düşürülmesi ve iki takımın bir üst lige çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuda çağrıda bulunan Başkan Çoruhlu, "Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler ve özellikle takımımızdan 22 kişinin bahis gerekçesiyle futbol faaliyetlerinden men edilmesi süreci, liglerin sportif bütünlüğünü derinden sarsmıştır. Sürecin yönetiliş biçimi, zamanlaması ve sonuçları ciddi tartışmalara yol açmıştır. Alınan kararların mevcut sezon devam ederken bu şekilde uygulanması, puan tablosuna doğrudan etki etmiş ve bazı kulüpleri telafisi güç bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmıştır" dedi.

'HİÇ KİMSE TEMİZ FUTBOL İLKESİNE KARŞI DEĞİLDİR'

Temiz futbol ilkesine kimsenin karşı olmadığını söyleyen Ahmet Çoruhlu, "Hiç kimse temiz futbol ilkesine karşı değildir. Ancak adalet, herkese eşit ve zamanında uygulanmadığı sürece adalet değildir. Sezonun kritik aşamalarında yapılan bu müdahaleler, aynı şartlarda mücadele etmeyen takımların oluşmasına neden olmuş; rekabet dengesi bozulmuştur. Bu sezon olağanüstü bir sezon haline gelmiştir. Bu şartlar altında klasik statü uygulamak, adil değildir. Federasyonun acilen ve gecikmeksizin karar alarak gruplardan iki takımın düşmesi ve iki takımın bir üst lige çıkarılması yönünde düzenlemeye gitmesi zorunludur. Aksi takdirde yaşanacak hak kayıplarının sorumluluğu tamamen bu kararı almayan iradeye ait olacaktır. Kulüplerin emeği masa başı süreçlerin gölgesinde heba edilemez. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, gerekli tüm hukuki ve idari girişimleri yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz. Türk futbolunda adalet tesis edilene kadar susmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Çoruhlu FK Başkanı'ndan Bahis Soruşturması Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

13:15
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:29:52. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Çoruhlu FK Başkanı'ndan Bahis Soruşturması Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.