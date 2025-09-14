İzmir Çoruhlu FK, Eskişehirspor\'u Yendi

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi İzmir Çoruhlu FK, ligin ikinci haftasında köklü rakibi Eskişehirspor'u evinde tek golle yenerek galibiyetle tanıştı. İlk hafta Denizli İdmanyurdu'na deplasmanda 3-1 mağlup olan Çoruhlu, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda güçlü rakibi Eskişehirspor'u ağırladı. Maçı 50'inci dakikada Recep Gül'ün attığı golle kazanan İzmir temsilcisi büyük sevinç yaşadı.
