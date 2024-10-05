İzmir Çoruhlu FK İlk Galibiyetini Aldı

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, 5'inci haftada konuk ettiği Edirnespor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanıştı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta İzmir temsilcisi 25'inci dakikada Uğur Can'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekip 55'inci dakikada Anıl Arıcıoğlu ile bir gol daha buldu: 2-0. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla İzmir Çoruhlu FK ilk galibiyetini alıp 4 puan ulaştı. Edirnespor ise 4 puanda kaldı.