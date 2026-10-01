İzmir\'de 3 gün süren TÜGİAD Ege Voleybol Turnuvası\'nda kupa Ziraat Bankkart\'ın oldu

İZMİR'de Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor ve Azerbaycan takımı Xilasedici'nin katılımıyla düzenlenen TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda kupa Ziraat Bankkart'ın oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 3 gün süren turnuva sonunda Xilasedici ikinci, Gebze üçüncü, Altekma ise dördüncü sırayı aldı. Başkent ekibine kupasını TÜGİAD Ege Şube Başkanı Halil Duran verdi. Organizasyonda tüm takımlara kupa verildi.