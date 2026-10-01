İzmir'de 3 gün süren TÜGİAD Ege Voleybol Turnuvası'nda kupa Ziraat Bankkart'ın oldu - Son Dakika
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İzmir'de 3 gün süren TÜGİAD Ege Voleybol Turnuvası'nda kupa Ziraat Bankkart'ın oldu

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İzmir\'de 3 gün süren TÜGİAD Ege Voleybol Turnuvası\'nda kupa Ziraat Bankkart\'ın oldu
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İzmir'de düzenlenen TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda Ziraat Bankkart şampiyon oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 3 gün süren organizasyonda Xilasedici ikinci, Gebze üçüncü, Altekma dördüncü oldu; kupayı TÜGİAD Ege Şube Başkanı Halil Duran verdi.

İZMİR'de Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor ve Azerbaycan takımı Xilasedici'nin katılımıyla düzenlenen TÜGİAD Ege Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda kupa Ziraat Bankkart'ın oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 3 gün süren turnuva sonunda Xilasedici ikinci, Gebze üçüncü, Altekma ise dördüncü sırayı aldı. Başkent ekibine kupasını TÜGİAD Ege Şube Başkanı Halil Duran verdi. Organizasyonda tüm takımlara kupa verildi.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkTurnuvaGebzeİzmirSporEgeSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 3 gün süren TÜGİAD Ege Voleybol Turnuvası'nda kupa Ziraat Bankkart'ın oldu - Son Dakika
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