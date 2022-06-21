Karşıyaka Yelken Kulübü açıklarından verilen starta, optimist ve lazer sınıflarında yaklaşık 120 sporcu katıldı. Sporcular, Karşıyaka ve Bostanlı 'da bulunan şamandıraların arasından geçerek mücadele etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 'Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Yarışları' başladı - Son Dakika

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