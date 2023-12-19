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İzmir'de Futbol Gelişim Projesi başladı - Son Dakika
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İzmir'de Futbol Gelişim Projesi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ortaklığında düzenlenen Futbol Gelişim Projesi'nin İzmir ayağı başladı. Atatürk Stadyumu'nun yan sahalarındaki eğitime, 280 sınıf ve beden eğitimi öğretmeni katılıyor. Federasyon eğitmenleri, öğretmenlere futbol antrenörlüğü konularında bilgi veriyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Murat Göktuna, hedeflerinin yeni yıldız futbolcular keşfetmek olduğunu belirtti. Öğretmenlere geçen hafta sonu çevrim içi eğitim verdiklerini belirten Göktuna, programın devam edeceğini sözlerine ekledi. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF arasında, eylül ayında Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imzalanmıştı.

İzmir\'de Futbol Gelişim Projesi başladı
19.12.2023 - 14:43,
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Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ortaklığında düzenlenen Futbol Gelişim Projesi'nin İzmir ayağı başladı.

Atatürk Stadyumu'nun yan sahalarındaki eğitime, 280 sınıf ve beden eğitimi öğretmeni katılıyor. Federasyon eğitmenleri, öğretmenlere futbol antrenörlüğü konularında bilgi veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Murat Göktuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin yeni yıldız futbolcular keşfetmek olduğunu belirtti.

Öğretmenlere geçen hafta sonu çevrim içi eğitim verdiklerini belirten Göktuna, programın devam edeceğini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF arasında, eylül ayında Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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