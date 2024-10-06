İzmir'de Kadınlar Su Topu Turnuvası Şampiyonu İzmir BBSK

İzmir'deki Uluslararası Kadınlar Su Topu Turnuvası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesporun yanı sıra Yunanistan temsilcileri Olympiakos, Pekev ve Chania'nın katıldığı Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'ndaki turnuva bugünkü maçlarla tamamlandı.
Organizasyonun son gününde Chania, İzmir Büyükşehir Belediyespor B Takımı'nı 15-8, İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı da Pekev'i 17-7 mağlup etti.
Yenilgisiz birinciliği elde eden İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı'nı Chania, İzmir Büyükşehir Belediyespor B Takımı, Olimpiyakos ve Pekev izledi.
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