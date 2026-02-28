''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap - Son Dakika
''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap

\'\'İzmir\'de oynamak istiyoruz\'\' demişti! Göztepe\'den Arda Turan\'a cevap
28.02.2026 15:51
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, ''Lech Poznan maçını İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz'' demecine yönelik açıklamalarda bulunarak genç hocanın talebini olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini açıklayan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ve ekibini, İzmir'de ağırlamak istediklerini söyledi.

''ARDA TURAN'I AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ''

Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada, UEFA'nın izin vermesi durumunda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Arda Turan'ı Türk milleti olarak çok seviyoruz. Arda'nın da Göztepe'yi ve taraftarımızı çok sevdiğini biliyorum. Göztepe ailesi olarak, taraftarlarımızla birlikte Arda Turan'ı ağırlamaktan mutluluk duyarız."

RÖVANŞ MAÇI SHAKHTAR'IN EV SAHİPLİĞİNDE

Eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta Polonya'da, rövanş ise 19 Mart'ta Ukrayna ekibinin sahasında oynanacak. Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle karşılaşmalarını Polonya'nın Krakow kentinde yapıyor.

ARDA TURAN NE DEMİŞTİ?

Arda Turan, dün yaptığı açıklamada, Lech Poznan ile maçlarını Krakow yerine İzmir'de oynamak istediklerini belirterek "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

