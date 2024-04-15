Küçücük çocuk sahaya yangın tüpü sıktı, futbolcuların nefesi kesildi

Murat Yılmaz:

Büyüğü ne ki, küçüğü ne olsun? Bu ülkeye Demir Yumruk gerekli. Okkalı bir adam gelecek, Gürültü yapmak, yere çöp atmak, tükürmek, sokaklarda sigara içmek ve sakız çiğnemek vs. hepsi yasak olacak. Baştakiler de bu şekilde yaşayacak ve adil olacak. 6 ay sürmez her ley düzelir. Singapur'da sokakta su hariç herhangi bir şey yiyip içmek yasak. Herkes mutlu mesut yaşıyor mesela.