Küçücük çocuk sahaya yangın tüpü sıktı, futbolcuların nefesi kesildi - Son Dakika
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Spor

Küçücük çocuk sahaya yangın tüpü sıktı, futbolcuların nefesi kesildi

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TFF 1. Lig'de oynanan Altay-Çorum FK maçında küçük bir Altay taraftarı eline aldığı yangın tüpünü sıkarak futbolcuları etkiledi. Gazdan etkilenen oyuncular nefes almakta güçlük çekerek kendini yere bıraktı. Maçı Çorum FK 3-1 kazandı ve üçüncü sıraya yerleşti.

15.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:29
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TFF 1. Lig'de dün oynanan Altay- Çorum FK maçında taraftar terörü yaşandı. Maçı tribünden izleyen küçük bir Altay taraftarı, eline aldığı yangın tüpünü sıkmaya başladı.

FUTBOLCULARIN NEFESİ KESİLDİ

Tüpten çıkan gaz futbolcuları etkiledi. Nefes almakta güçlük yaşayan oyuncular kendini yere bıraktı. Gazdan etkilenen oyuncular nefes almakta güçlük çekerek kendini yere bıraktı. Taraftara, statta görevli güvenlik görevlisi müdahale etti.

MAÇI ÇORUM KAZANDI

Maç deplasman takımı Çorum FK'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Çorum temsilcisi bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşti.

Küçücük çocuk sahaya yangın tüpü sıktı, futbolcuların nefesi kesildi

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Küçücük çocuk sahaya yangın tüpü sıktı, futbolcuların nefesi kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • hasan h. Bey: 10 sene sonra ya kadin cinayeti ya hirsizlik ya kundaklama herhangi bir sebeple gazete de surmanset tv de anahabere konu olur bu cocuk 164 6 Yanıtla Alican Atmaca: Gelmişini geçmişini bir araştırmak lazım aslı aslına nesli nesline 41 2
  • ZAFER YILDIZ: Geleceğin Teröristi. 124 8 Yanıtla
  • Alper Elma: bu tip yaratıklarin ne topluma nede ailesine bir faydası olmaz, barınaklara alınması ve kısırlaştırılması lazım 94 6 Yanıtla
  • Fatih COŞKUN: Senin Yaptığını Çorumlu yapmaz kerata seni.?? 67 8 Yanıtla
  • ferhat eser: bunlar israf tipler bence yani zarar kesin çözümle imha edilseler keşke devletimiz tarafı dan herkez mutlu olur 65 8 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Büyüğü ne ki, küçüğü ne olsun? Bu ülkeye Demir Yumruk gerekli. Okkalı bir adam gelecek, Gürültü yapmak, yere çöp atmak, tükürmek, sokaklarda sigara içmek ve sakız çiğnemek vs. hepsi yasak olacak. Baştakiler de bu şekilde yaşayacak ve adil olacak. 6 ay sürmez her ley düzelir. Singapur'da sokakta su hariç herhangi bir şey yiyip içmek yasak. Herkes mutlu mesut yaşıyor mesela. 54 0 Yanıtla
  • Yunus Acar: Yorumlarda birisi imha edilmesi gerekir diyor diyeti terörist milletimizde beğeniyor yapan kim Baskasının Çocuğu sizin çocugunuz olsaydı eminim gülerek izlerdiniz onun için bizden adam ollmaz 11 36 Yanıtla
  • fatih mazlum: cocuk degil velet yetistirip saliyorlar etrafa 38 2 Yanıtla
  • yaşar koldemir: çocuğun elinde yangın tüpü ne arıyor. stada girerken kimse sormamışmı? tam bir komedi. rezaletin dik alasi. 21 1 Yanıtla
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