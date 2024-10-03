İzmir'de Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika
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İzmir'de Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası Düzenlenecek

İzmir\'de Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası Düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4-6 Ekim tarihleri arasında Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'nda Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Turnuvaya Yunanistan'dan ekipler de katılacak ve karşılaşmalar YouTube'dan canlı yayınlanacak.

03.10.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile İzmir Göztepe iş birliği ile Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'nda 4- 6 Ekim tarihlerinde Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Turnuvaya geçtiğimiz sezon Len Challenger Cup'ı ülkemize getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımı'nın ev sahipliğinde Yunanistan'dan Olympiakos, Pekev ve Chania takımları katılacak. Karşılaşmalar Youtube üzerinden (İzmirbbsk) canlı yayınlanacak. Çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Antrenörü Evangelos Pateros, "Yunanistan ve Türk takımları bu turnuvada boy gösterecek. Len Challenger Cup hazırlıkları öncesinde tüm takımlar ciddi hazırlık maçlarına çıkacak" dedi.

Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası fikstürü:

4 Ekim Cuma

11.00 İzmir BBSK - İzmir BBSK (B Takımı)

12.30 Olympiakos - Pekev

18.45 İzmir BBSK - Olympiakos (Youtube/İzmirbbsk)

20.15 Chania - Pekev

5 Ekim Cumartesi

09.30 İzmir BBSK (B Takımı) - Pekev

11.00 Chania - Olympiakos

17.30 İzmir BBSK (B Takımı) - Olympiakos

19.00 İzmir BBSK - Chania (Youtube/İzmirbbsk)

6 Ekim Pazar

09.00 İzmir BBSK (B Takımı) - Chania

10.30 İzmir BBSK - Pekev (Youtube/İzmirbbsk) - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmir'de Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika

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