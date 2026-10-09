İzmir\'deki güreş merkezinde 5 gün eğitim alan 3 minik pehlivan Türkiye şampiyonu oldu

İzmir'de küçük yaşlarda geldikleri güreş merkezinde ata sporunun inceliklerini öğrenen minik pehlivanlar, Türkiye şampiyonlukları elde etmenin gururunu yaşıyor.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Spor Kompleksi Güreş Eğitim Merkezi'nin başpehlivanları, yaklaşık 70 sporcuyu yetiştirmek için çaba harcıyor.

Başpehlivanlar tarafından haftanın 5 günü güreş eğitimi verilen minik pehlivanlardan Ensar Sapmaz (12) 68 kilo serbest, Muhammet Ali Yıldız (12) 75 kilo serbest ve Mehmet Kağan Ünal (11) ise 30 kilo serbest stil Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Birçok sporcunun derece elde ettiği merkezde yetişen güreşçiler kendilerine Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i örnek alıyor.

"Hedefim olimpiyatlarda derece almak"

Güreşçilerden 12 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız, AA muhabirine, ağabeyinden sonra kendisinin de bu spora yöneldiğini söyledi.

Türkiye üçüncülüklerinin ardından bu yıl Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını anlatan Yıldız, "Şu an derecemi korumak istiyorum. İlerleyen zamanlarda da Avrupa şampiyonluğu hayalim var. Taha Akgül'ü kendime örnek alıyorum. Onun güreş stili ve tekniği hoşuma gidiyor, bana uyuyor." dedi.

Ensar Sapmaz da 5 yıl önce annesini güreşe başlama konusunda ikna ettiğini belirterek "Ben 'güreşçi olmak istiyorum' dedim. Yüzme ve cimnastiğe gittim ama beğenmedim. Güreşi seçtim. Güreşi internetten gördüm. 2 Türkiye şampiyonluğum var. Hedefim olimpiyatlarda derece almak. Milli takıma seçilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Güreşçilerden 11 yaşındaki Mehmet Kağan Ünal ise babasının güreşçi olması nedeniyle kendisinin de bu branşı seçtiğini, sıkı çalışmasının karşılığı olarak da Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını aktardı.

Türkiye üçüncülüğü bulunan İbrahim Ceylan da bölge ve il birincilikleri bulunduğunu, Avrupa ve dünya organizasyonlarında başarı hedeflediğini bildirdi.

Antrenör Cemal Seçkin ise hafta içi ve hafta sonu olmak üzere güreş antrenmanları yaptırdıklarını, her antrenmana 40-45 sporcunun katıldığını söyledi.

Amaçlarının çocukları bağımlılığından uzak tutmak olduğunu anlatan Seçkin, "Vatana millete hayırlı, başarılı insanlar olsunlar istiyoruz. Biz onları çalıştırıyoruz, sonra çocuklar Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcusu oluyor. Ankara ve İstanbul'daki merkezi kulüplere transfer oluyorlar. Bizim hedefimiz bu çocukların burada altyapılarını almalarını sağlayıp büyük kulüplere göndermek." dedi.

Seçkin, yılda 4-5 Türkiye şampiyonu çıkarıp, bu sporcuları milli takımlara kazandırdıklarını sözlerine ekledi.