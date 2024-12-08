İZMİR,
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Berkay Erdemir, Baykal Tuna, Hasan Hüseyin Yazıcılar
BUCASPOR 1928: Efe - Cebrail, Çağrı, Emre Erdem (Dk. 13 Şerif), Osman (Dk. 76 Zeki), Mehmet Sak, Nizamettin, Emre Nefiz (Dk. 46 Selahattin), İsmail Haktan (Dk. 39 Yılmaz), Emre Bilgin (Dk. 39 Doğan Can), Yasin
MENEMEN FK: Bora - Muhammed Emir, Onur, Mazlum, Emre, Eyüp, Erkan (Dk. 86 Yakup), Hakkı, Yiğit (Dk. 65 İsmail), Emirhan (Dk. 72 Erhan), Seçimcan (Dk. 72 Kutay)
GOLLER: Dk. 28 Emirhan (Menemen FK), Dk. 67 Yasin (Bucaspor 1928)
KIRMIZI KART: Selahattin (Bucaspor 1928)
SARI KARTLAR: Emre (Menemen FK)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi hedefleyen iki İzmir takımı Bucaspor 1928 ve Menemen Futbol Kulübü'nün maçında kazanan çıkmadı: 1-1. Konuk Menemen FK, maçın 28'inci dakikasında Emirhan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. Bucaspor 1928'de tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin 67'nci dakikada skoru dengeleyen golü attı: 1-1. Maçın 71'inci dakikasında Bucaspor 1928'de Selahattin kırmızı kart görüp takımını 1 kişi eksik bıraktı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla ev sahibi Bucaspor 1928 galibiyet hasretini 3 maça çıkarıp puanını 24 yaptı. Son 4 maçını kazanamayan Menemen FK da 29 puana yükseldi.
Son Dakika › Spor › İzmir Derbisinde Beraberlik: Bucaspor 1928 - Menemen FK 1-1 - Son Dakika
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