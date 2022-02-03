Üye Girişi
İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı - Son Dakika

İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı

03.02.2022 10:46
İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü oynanacak Göztepe-Altay derbisinin biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü oynanacak Göztepe- Altay derbisinin biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İzmir derbisi heyecanı yaşanacak. 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Göztepe, Altay'ı konuk edecek. Derbi öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 375 TL + 33.5 TL Passolig Hizmet Bedeli

2. Kategori: 225 TL + 20 TL Passolig Hizmet Bedeli

3. Kategori: 100 TL + 9 TL Passolig Hizmet Bedeli

4. Kategori: 75 TL + 7 TL Passolig Hizmet Bedeli

5. Kategori: 50 TL + 4.5 TL Passolig Hizmet Bedeli

6. Kategori: 25 TL + 2,5 TL Passolig Hizmet Bedeli - İZMİR

İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı
İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Pazar, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
10:47 Temel Karamollaoğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
10:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
10:37 Gülben Ergen'den "Silikonlarını yenilemişsin" diyen takipçisine yerinde cevap
10:28 Enflasyon son 19 yılın zirvesinde! Altın ve dolar nasıl tepki verdi?
10:07 Koronavirüsün yıldönümünde DSÖ: 144 bin ton tıbbi atık yaratılıyor
17:31 Okuduğu yazılar sonrası kadavra bağışçısı olan kadın: Çocuklar benim sayemde ders çalışsınlar
10:17 Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
10:07 Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:52:29. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement