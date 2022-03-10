İzmir'e milli müjde - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'e milli müjde

10.03.2022 11:43
İzmir'e milli müjde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir'in günlerdir beklediği müjdeyi duyurup A Milli Takım'ın 14 Haziran'da UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Litvanya'yı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağını resmen açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir'in günlerdir beklediği müjdeyi duyurup A Milli Takım'ın 14 Haziran'da UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Litvanya'yı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağını resmen açıkladı.

Futbolda bir dönem senelerce A Milli Takım'ın en önemli maçlarına ev sahipliği yapan, 11 Şubat 2009'da Atatürk Stadı'nda oynanan Türkiye - Fildişi Sahilleri hazırlık maçından bu yana ay-yıldızlı ekibi ağırlamaya hasret kalan kentin 13.5 yıllık özlemi son bulacak. TFF'nin açıklamasına göre A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya'ya, 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg'a konuk olacak.Milliler, 14 Haziran Salı günü ise Litvanya'yı bu kez İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta konuk edecek. Kapılarını 2 yıl önce, 26 Ocak 2020'de Süper Lig'de oynanan Göztepe - Beşiktaş maçında açarak Türkiye'nin en modern statlarından olan 20 bin kişilik Gürsel Aksel Stadı, erkeklerde A Milli Takım'a ilk kez ev sahipliği yapacak. Statta geçen ay 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye - Sırbistan maçı oynanmıştı. Gürsel Aksel Stadı'nda geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş- Antalyaspor finali yapılmıştı. 14 Haziran 1925'te kurulan, kuruluşunu her yıl taraftarının görsel şovuyla kutlayan Göztepe, 97'nci yıl dönümünde milli maça ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak.


- İzmir
İzmir'e milli müjde
İzmir'e milli müjde
İzmir'e milli müjde
İzmir'e milli müjde
YORUMLAR
500
Dünya ikincisi milli boksörün hedefi Avrupa'da altın madalya Dünya ikincisi milli boksörün hedefi Avrupa'da altın madalya Atletizmde Atmalar Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Atletizmde Atmalar Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Türkiye, Haziran, İzmir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'e milli müjde - Son Dakika


Son Dakika
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:29:58. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'e milli müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement