Karşıyaka ve Bornova 1877, TFF 2. Lig'e yükselme mücadelesine play-off ilk turunda veda etti - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka ve Bornova 1877, TFF 2. Lig'e yükselme mücadelesine play-off ilk turunda veda etti

Karşıyaka ve Bornova 1877, TFF 2. Lig\'e yükselme mücadelesine play-off ilk turunda veda etti

İzmir ekiplerinden Karşıyaka ve Bornova 1877, TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselme mücadelesinde play-off ilk turunda rakiplerine yenilerek üst lig hayallerine veda etti. Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 kaybederken, Bornova 1877 ise Kuşadasıspor'a 2-1 mağlup oldu.

03.05.2024 12:08
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İzmir ekiplerinden Karşıyaka ile Bornova 1877, TFF3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselme mücadelesine play-off ilk turunda veda etti.

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselmek için play-off maçları başlarken İzmir ekiplerinden Karşıyaka ve Bornova 1877, ilk turda rakipleriyle karşı karşıya geldi. 2. Grup'ta normal sezonu 3. sırada bitiren yeşil-kırmızılılar, saha avantajını elde ettiği eşleşmede ligi 6. basamakta noktalayan Anadolu Üniversitesi'ni konuk etti. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadeleyi Karşıyaka 1-0 kaybetti ve üst lig hayallerine veda etti. Karşılaşma sonrasında konuk ekip büyük bir mutluluk yaşarken, yeşil-kırmızılı taraftarlar da oyuncuları hedef alarak protestolar gerçekleştirdi. Oyuncular da büyük bir üzüntü yaşadı.

Bornova 1877, Kuşadasıspor'a boyun eğdi

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Bornova 1877, normal sezonu 4. sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazandı. İzmir ekibi üst lig mücadelesinin ilk turunda ise ligi 5. basamakta tamamlayan Kuşadasıspor'la eşleşti. Ligi daha iyi bir konumda bitirdiği için saha avantajını elde eden İzmir ekibi, rakibine 2-1 mağlup olarak üst lig hayallerine Karşıyaka gibi veda etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

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