İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici, dereceye giren cimnastikçileri ağırladı

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Fransa'daki Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) ve Romanya'daki Bükreş Kupası'nda dereceye giren milli cimnastikçilerle bir araya geldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin'in de yer aldığı ziyarette Eskici, yaptığı konuşmada, dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Basit bir iş yapmıyorsunuz, ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalanması için mücadele ediyorsunuz." dedi.

Eskici, son dönemde cimnastik branşında çok önemli başarılara imza atıldığını hatırlatarak, son 20 yılda Türkiye'de hem tesisleşme hem de sportif başarı anlamında ilerleme yaşandığını sözlerine ekledi.