İzmir haber... Karşıyaka evde yok

Sezonun ilk iki dış saha maçında Nevşehir Belediyespor'u 2-0, 1922 Konyaspor 'u 3-1 mağlup ederek yarıştaki iddiasını gösteren Kaf-Kaf, İzmir 'de 8.5 yıl aradan sonra döndüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı ligin ilk iç saha karşılamasında Belediye Derincespor 'a 1-0 yenilen yeşil-kırmızılı ekip, yeniden yapılan Türkiye 'nin en modern statlarından Alsancak'ta binlerce taraftarının desteğine rağmen Gema Polimer Şile Yıldızspor'a diş geçiremedi.

Kaynak: DHA

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