İzmir haber... Karşıyaka telafi edecek - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haber... Karşıyaka telafi edecek

12.09.2022 13:57
İzmir haber... Karşıyaka telafi edecek

İzmir haberlerine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta iddialı yeni transferleriyle şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı sezonda ilk hafta Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda yendikten sonra iç sahada Belediye Derincespor'a tek golle mağlup olan Karşıyaka, kaybını seri yakalayıp telafi etmek istiyor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta iddialı yeni transferleriyle şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı sezonda ilk hafta Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda yendikten sonra iç sahada Belediye Derincespor'a tek golle mağlup olan Karşıyaka, kaybını seri yakalayıp telafi etmek istiyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta ritmini bulamayan Karşıyaka, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Bergama FK'yı eleyip, ardından pazar günü çıkacağı 1922 Konyaspor deplasmanına konsantre olmayı hedefliyor. Geçen sezon 2'nci Lig'den düşen Konya temsilcisi, grupta 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puan topladı. Teknik direktör Erman Güraçar'ın Derince yenilgisi sonrası özellikle ileri uç oyuncularını uyardığı öğrenildi.


YORUMLAR
500
Kocaeli haberleri! Karşıyaka'ya Derince şoku Kocaeli haberleri! Karşıyaka'ya Derince şoku Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Derincespor, Karşıyaka, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haber... Karşıyaka telafi edecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:22 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan '12 Eylül' paylaşımı: Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur
18:21 Türkiye savunma sanayinde boş durmuyor! 'Hayalet SİHA' dünya basınında yer buldu
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 20:04:52. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir haber... Karşıyaka telafi edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement