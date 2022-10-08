TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Bitexen Düzcespor'la 2-2 berabere kalıp zirve yarışında kayıp yaşayan Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'la karşılaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda, Özgür Reha Alıcı'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grupta 13 puanla liderlikten inen Menemen FK'da Teknik Direktör Özden Töraydın, son 2 maçı kazanamadıklarını belirterek, "Isparta deplasmanında 3 puanı almak için elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz. Galibiyetle dönerek yeniden zirve yarışının içinde olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir haber | Menemen FK 3 puan için Isparta'da terleyecek - Son Dakika

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