Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir haber... Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor: 70-79 - Son Dakika

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