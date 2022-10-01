İzmir haber... Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor: 70-79 - Son Dakika
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İzmir haber... Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor: 70-79

01.10.2022 15:15
İzmir haber... Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor: 70-79

İzmir haberleri... SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Erşan Kartal, Özge Şentürk Bayraktar, Polat ParlakYUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Harrison 23, Brown 2, Rogkavopoulos 19, Altan 10, Gielo 4, Arca 2, Ayberk 4, Burak, Doğan Şenli 4ALİAĞA PETKİMSPOR: Melson 14, Prewitt 19, Simmons 20, İsmail Cem...

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Erşan Kartal, Özge Şentürk Bayraktar, Polat ParlakYUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Harrison 23, Brown 2, Rogkavopoulos 19, Altan 10, Gielo 4, Arca 2, Ayberk 4, Burak, Doğan Şenli 4ALİAĞA PETKİMSPOR: Melson 14, Prewitt 19, Simmons 20, İsmail Cem 8, Aldridge, Ege 2, Webster 14, Nusret, Dorukhan 21. PERİYOT: 17-23İLK YARI: 38-463. PERİYOT: 52-64 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-70 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki Ege derbisinin ilk periyoda 23-17, ilk yarısı 46-38, üçüncü periyodu da 64-52 Petkimspor lehine bitti. Merkezefendi son 10 dakikada farkı 2 sayıya kadar indirse de konuk ekip salondan galibiyetle ayrıldı. Petkim'de yeni transferlerden Simmons 20, Prewitt 19 sayıyla oynadı. Denizli ekibine yeni yabancılardan Harrison'un 23, Rogkavopoulos'un 19 sayısı galibiyet için yetmedi.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Kaynak: DHA

Erşan Kartal, Merkezefendi, Burak Doğan, İsmail Cem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haber... Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor: 70-79 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haber... Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor: 70-79 - Son Dakika
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