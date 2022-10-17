İzmir haberi: Karşıyaka'da Fatih varsa sorun yok

TFF 3'üncü Lig'de üst üste 2 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Karşıyaka'ya geçen sezon devre arasında transfer edilerek, kritik gollerle takımın düşme hattından uzaklaşıp maratonu sıkıntısız tamamlamasına katkı yapan Fatih Taşdelen, bu sezon da yeşil-kırmızılıları sırtlıyor. Geçen yıl Karşıyaka formasıyla yarım sezonda 8 gol atan Fatih, gollerine bu sezon da devam ediyor. Ligde ilk hafta 2-0 kazanılan Nevşehir Belediyespor ve deplasmanda 2-1 mağlup olunan Hacettepe 1945 maçlarında gol atan 26 yaşındaki santrfor, son olarak Eskişehirspor deplasmanında attığı tek golle rakibin kilidini açtı. Maçın 65'inci dakikasında takımın müthiş paslaşmalarını golle sonuçlandıran Fatih, Kaf-Kaf'a çok kritik galibiyeti getirdi. Ligde 3 hafta yedek kalmasına rağmen oynadığı 7 maçta 3 kez ağları sarsan, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da Şanlıurfaspor'a deplasmanda 2 gol atan futbolcu, toplam 5 golle Karşıyaka'nın en skorer oyuncusu oldu.

- İzmir