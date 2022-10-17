İzmir haberi: Karşıyaka'da Fatih varsa sorun yok - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi: Karşıyaka'da Fatih varsa sorun yok

17.10.2022 11:22
İzmir haberi: Karşıyaka'da Fatih varsa sorun yok

İzmir haber: TFF 3'üncü Lig'de üst üste 2 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Karşıyaka'ya geçen sezon devre arasında transfer edilerek, kritik gollerle takımın düşme hattından uzaklaşıp maratonu sıkıntısız tamamlamasına katkı yapan Fatih Taşdelen, bu sezon da yeşil-kırmızılıları sırtlıyor.

TFF 3'üncü Lig'de üst üste 2 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Karşıyaka'ya geçen sezon devre arasında transfer edilerek, kritik gollerle takımın düşme hattından uzaklaşıp maratonu sıkıntısız tamamlamasına katkı yapan Fatih Taşdelen, bu sezon da yeşil-kırmızılıları sırtlıyor. Geçen yıl Karşıyaka formasıyla yarım sezonda 8 gol atan Fatih, gollerine bu sezon da devam ediyor. Ligde ilk hafta 2-0 kazanılan Nevşehir Belediyespor ve deplasmanda 2-1 mağlup olunan Hacettepe 1945 maçlarında gol atan 26 yaşındaki santrfor, son olarak Eskişehirspor deplasmanında attığı tek golle rakibin kilidini açtı. Maçın 65'inci dakikasında takımın müthiş paslaşmalarını golle sonuçlandıran Fatih, Kaf-Kaf'a çok kritik galibiyeti getirdi. Ligde  3 hafta yedek kalmasına rağmen oynadığı 7 maçta 3 kez ağları sarsan, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da Şanlıurfaspor'a deplasmanda 2 gol atan futbolcu, toplam 5 golle Karşıyaka'nın en skorer oyuncusu oldu.


- İzmir
YORUMLAR
500
İzmir gündem haberleri... İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin dava ağır cezada görülecek İzmir gündem haberleri... İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin dava ağır cezada görülecek İzmir spor haberi: Menemen FK'de yüzler asıldı İzmir spor haberi: Menemen FK'de yüzler asıldı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberi: Karşıyaka'da Fatih varsa sorun yok - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 17:34:07. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir haberi: Karşıyaka'da Fatih varsa sorun yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement