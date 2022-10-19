İzmir haberi: Menemen FK kupada Bulvarspor'la oynayacak - Son Dakika
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İzmir haberi: Menemen FK kupada Bulvarspor'la oynayacak

19.10.2022 11:09
İzmir haberi: Menemen FK kupada Bulvarspor'la oynayacak

Edinilen İzmir gelişmesine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayınca zirve yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Bulvarspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayınca zirve yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Bulvarspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Tolga Sancak düdük çalacak.

Karşılaşma tek eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakada eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçilecek. Beraberliğin sürmesi halinde tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, kupada kazanıp moral bulmak istediklerini söyledi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberi: Menemen FK kupada Bulvarspor'la oynayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberi: Menemen FK kupada Bulvarspor'la oynayacak - Son Dakika
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