İzmir haberi: Menemen FK kupada Bulvarspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayınca zirve yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Bulvarspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Tolga Sancak düdük çalacak.
Karşılaşma tek eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakada eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçilecek. Beraberliğin sürmesi halinde tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, kupada kazanıp moral bulmak istediklerini söyledi.
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