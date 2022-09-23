İzmir haberi... Pınar Karşıyaka'nın rakibi Prometey - Son Dakika
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İzmir haberi... Pınar Karşıyaka'nın rakibi Prometey

23.09.2022 14:12
İzmir haberi... Pınar Karşıyaka'nın rakibi Prometey

İzmir gelişmesine göre Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Pınar Karşıyaka, ev sahipliğini yaptığı geleneksel Pınar Cup 2022'deki son sınavında yarın Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile rakip olacak.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Pınar Karşıyaka, ev sahipliğini yaptığı geleneksel Pınar Cup 2022'deki son sınavında yarın Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Sezon öncesi as kadrosunu Berkan Durmaz hariç tamamen değiştiren Karşıyaka, Pınar Cup'ta ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 98-87 kaybetmesine rağmen başa baş performansıyla alkış aldı.

Kaf-Kaf'ta yeni transferlerden özellikle Dominik Milli Takımı'ndan hafta başında dönüp takıma geç katılabilen pivot Angel Delgado 18 sayı, yıldız guard McCollum 23 sayı, Jaylon Brown da 17 sayılık performanslarıyla sınıfı geçti. Pınar Karşıyaka'nın maç akşamı İzmir'e ulaşan yeni transferi Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas maçı saha kenarında izledi. Yıldız basketbolcunun yarın Prometey önünde ilk kez forma giymesi bekleniyor. Geçen hafta EuroBasket 2022'de Polonya Milli Takımı'yla yarı final oynayıp şampiyona dönüşü Panathinaikos'la anlaşan eski Pınar Karşıyakalı Mateusz Ponitka da maçı tribünden izleyip İzmir ekibinin misafiri oldu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir haberi... Pınar Karşıyaka'nın rakibi Prometey - Son Dakika

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