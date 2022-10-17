Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, dün oynanan karşılaşmanın başlangıcından itibaren bir grup rakip takım taraftarınca küfürlü tezahürat yapıldığı, sahaya yabancı madde atıldığı, devre arasında da taşlı şişeli saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İzmir haberleri! Altay'dan İzmir'deki kadın futbol ligi karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama - Son Dakika

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