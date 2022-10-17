İzmir haberleri! Altay'dan İzmir'deki kadın futbol ligi karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama - Son Dakika
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İzmir haberleri! Altay'dan İzmir'deki kadın futbol ligi karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama

17.10.2022 14:14
İzmir haberleri! Altay'dan İzmir'deki kadın futbol ligi karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama

İzmir haberlerine göre Kadın Futbol Süper Ligi ilk haftasında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde oynanan Altay - Beşiktaş maçına, taraftarların sahaya yabancı madde atması nedeniyle bir süre ara verildiği belirtildi.

Kadın Futbol Süper Ligi ilk haftasında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde oynanan Altay - Beşiktaş maçına, taraftarların sahaya yabancı madde atması nedeniyle bir süre ara verildiği belirtildi.

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, dün oynanan karşılaşmanın başlangıcından itibaren bir grup rakip takım taraftarınca küfürlü tezahürat yapıldığı, sahaya yabancı madde atıldığı, devre arasında da taşlı şişeli saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İlk yarı sonunda karşılaşmanın hakemlerinin, maçın ikinci yarısının oynanmasını önlemler alınana kadar ertelediklerinin aktarıldığı açıklamada, ikinci yarının 1 saat sonra başlayabildiği ifade edildi.

Saldırılarının kınandığı açıklamada, sporun hiçbir noktasında bu tür olayların yaşanmaması dilendi.

Altay, dün Kemalpaşa Ören Futbol Sahası'nda oynanan maçta rakibi Beşiktaş'a 6-0 mağlup olmuştu.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri! Altay'dan İzmir'deki kadın futbol ligi karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama - Son Dakika

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